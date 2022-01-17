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Общество

Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

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Поправками официально закреплены новые противоэпидемические меры, озвученные Радием Хабировым на совещании в правительстве 17 января.

Согласно новой редакции документа, на более поздний срок и до особого указания переносится проведение физкультурно-массовых и культурно-массовых (фестивали, смотры, конкурсы) мероприятий.

Запрещается проведение собраний трудовых коллективов и иных массовых мероприятий с количеством работников или приглашенных более 30 человек.

Руководители государственных и муниципальных органов власти должны воздержаться от организации и проведения личных приёмов граждан (при их согласии).

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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