В Башкортостане эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 153%

«По сравнению с прошлой неделей количество госпитализированных с ОРВИ увеличилось на 75%, общее количество случаев заражения респираторными инфекциями увеличилось на 32%.

Среди взрослых превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ составило 153%, то есть сейчас идет активное наступление респираторных инфекций.

Всего в республике зарегистрировано восемь случаев заражения штаммом "омикрон", из них пять – по самолету, прибывшему 31 декабря из Стамбула, в том числе два пассажира были из Танзании. Это были молодые и привитые люди, болезнь они перенесли в легкой и средней степени тяжести.

По внебольничным пневмониям тоже идет рост, увеличилось количество госпитализированных по сравнению с прошлой неделей на 58%», – сказала Анна Казак.