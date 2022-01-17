18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 153%

Поделиться:

17 января на совещании в правительстве глава республиканского отделения Роспотребнадзора Анна Казак отчиталась об эпидемиологической ситуации в регионе.

«По сравнению с прошлой неделей количество госпитализированных с ОРВИ увеличилось на 75%, общее количество случаев заражения респираторными инфекциями увеличилось на 32%.

Среди взрослых превышение эпидемического порога по гриппу и ОРВИ составило 153%, то есть сейчас идет активное наступление респираторных инфекций.

Всего в республике зарегистрировано восемь случаев заражения штаммом "омикрон", из них пять – по самолету, прибывшему 31 декабря из Стамбула, в том числе два пассажира были из Танзании. Это были молодые и привитые люди, болезнь они перенесли в легкой и средней степени тяжести.

По внебольничным пневмониям тоже идет рост, увеличилось количество госпитализированных по сравнению с прошлой неделей на 58%», – сказала Анна Казак.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: