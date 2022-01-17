В Башкортостане переносят все массовые мероприятия

«Во-первых, текущие ограничительные меры мы все сохраняем.

Также мы приняли решение перенести на более поздний срок и до особых указаний проведение массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, физкультурно-массовых мероприятий.

Решили запретить проведение собраний трудовых коллективов и других мероприятий с количеством приглашенных работников свыше 30 человек.

Нам эксперты представили крайне неблагоприятный возможный сценарий развития коронавирусной инфекции. С учетом высокой контагиозности штамма "омикрон", как предполагается, количество заразившихся будет в разы больше, чем раньше.

Не знаю, сбудется этот прогноз или нет, но мы должны прийти к нему готовыми, потому что иначе будет очень много потерь и тяжелых заболеваний», – сказал Радий Хабиров.

По словам Радия Хабирова, любые мероприятия переносятся ориентировочно на месяц-полтора.