В Башкортостане переносят все массовые мероприятия

17 января на совещании в правительстве республики Радий Хабиров высказался об усилении коронавирусных ограничений из-за штамма «омикрон».
«Во-первых, текущие ограничительные меры мы все сохраняем.
Также мы приняли решение перенести на более поздний срок и до особых указаний проведение массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, физкультурно-массовых мероприятий.
Решили запретить проведение собраний трудовых коллективов и других мероприятий с количеством приглашенных работников свыше 30 человек.
Нам эксперты представили крайне неблагоприятный возможный сценарий развития коронавирусной инфекции. С учетом высокой контагиозности штамма "омикрон", как предполагается, количество заразившихся будет в разы больше, чем раньше.
Не знаю, сбудется этот прогноз или нет, но мы должны прийти к нему готовыми, потому что иначе будет очень много потерь и тяжелых заболеваний», – сказал Радий Хабиров.
По словам Радия Хабирова, любые мероприятия переносятся ориентировочно на месяц-полтора.
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