В Башкортостане могут усилить коронавирусные ограничения

По словам Назарова, Владимир Путин в связи с распространением штамма «омикрон» объявил антиковидную мобилизацию, которая потребует от региональных и федеральных властей эффективных и оперативных действий.

«В ближайший месяц мы, возможно, вынуждены будем вернуться к необходимости ограничений. Во многих странах принимают достаточно жесткие антиковидные меры: австрийская энергетическая компания объявила о переходе на казарменный режим – сотрудники не должны покидать место работы на протяжении месяца, в Нидерландах вводили локдаун, в Британии и США работают не все школы. В Пекине накануне Игр организован "олимпийский пузырь".

Считаю такие меры для нас на сегодня избыточными, но ситуация вызывает беспокойство. ​Надеемся, нам в Башкортостане удастся сдержать пандемию, но вполне возможно, что ряд других регионов будут рассматривать различные варианты, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Мы постоянно на связи с коллегами из оперштабов других субъектов Федерации, обсуждаем меры реагирования, координируем действия.

​Сегодня наша задача – оперативными и эффективными решениями амортизировать ситуацию и минимизировать негативный эффект от омикрона. Мы уже разослали методические рекомендации в различные учреждения, усилили контроль за соблюдением мер. Они направлены на внедрение культуры гигиены в условиях эпидемии. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, применение антисептиков и профилактических средств, вакцинация – фундаментальные принципы противодействия любому штамму коронавируса, бережного отношения к себе и уважения друг к другу», – написал Назаров.