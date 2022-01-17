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Общество

В Башкортостане могут усилить коронавирусные ограничения

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Премьер-министр правительства Андрей Назаров в соцсетях сообщил о возможном принятии новых противоэпидемических мер в республике.

По словам Назарова, Владимир Путин в связи с распространением штамма «омикрон» объявил антиковидную мобилизацию, которая потребует от региональных и федеральных властей эффективных и оперативных действий.

«В ближайший месяц мы, возможно, вынуждены будем вернуться к необходимости ограничений. Во многих странах принимают достаточно жесткие антиковидные меры: австрийская энергетическая компания объявила о переходе на казарменный режим – сотрудники не должны покидать место работы на протяжении месяца, в Нидерландах вводили локдаун, в Британии и США работают не все школы. В Пекине накануне Игр организован "олимпийский пузырь".

Считаю такие меры для нас на сегодня избыточными, но ситуация вызывает беспокойство. ​Надеемся, нам в Башкортостане удастся сдержать пандемию, но вполне возможно, что ряд других регионов будут рассматривать различные варианты, чтобы разорвать цепочку заболеваемости. Мы постоянно на связи с коллегами из оперштабов других субъектов Федерации, обсуждаем меры реагирования, координируем действия.

​Сегодня наша задача – оперативными и эффективными решениями амортизировать ситуацию и минимизировать негативный эффект от омикрона. Мы уже разослали методические рекомендации в различные учреждения, усилили контроль за соблюдением мер. Они направлены на внедрение культуры гигиены в условиях эпидемии. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, применение антисептиков и профилактических средств, вакцинация – фундаментальные принципы противодействия любому штамму коронавируса, бережного отношения к себе и уважения друг к другу», – написал Назаров.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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