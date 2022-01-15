Когда в Башкортостане начнется пятая волна коронавируса?

По текущим прогнозам, новая волна, как и предыдущие, начнется с Москвы и затем уже разойдется по регионам.

В правительстве ожидают, что подъем заболеваемости может начаться уже в конце января – начале февраля, в регионах – на три-четыре недели позже.

14 января Минздрав сообщил о том, что в Башкортостане зафиксировано еще три случая заражения штаммом «омикрон».

«Омикрон» отличается от предыдущих штаммов тем, что распространяется значительно быстрее, но переносится в основном в легкой или средней форме.

В группе риска по-прежнему пожилые и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями (диабет, онкология и так далее), в том числе дети. У этих категорий людей при отказе от вакцинации высока вероятность тяжелых последствий для здоровья.