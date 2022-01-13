Парламент Башкортостана направил в Госдуму поправку к закону о QR-кодах

Этот закон подразумевает запрет на федеральном уровне допуска в места проведения массовых мероприятий, в организации культуры, общественного питания и розничной торговли без предъявления документа, который подтверждает факт вакцинации против Covid-19, перенесенное заболевание либо наличие медицинских противопоказаний к прививке, а также документа, удостоверяющего личность.

Без документов можно будет посещать аптеки, магазины, реализующие продукты питания и товары первой необходимости.

«Мы предложили нашим федеральным коллегам расширить круг объектов, для доступа к которым не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации. В перечень таких объектов предлагается добавить медицинские организации. Право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку.

Мы ожидаем очередную, уже пятую по счету волну заболеваемости ковидом. В прошлом году эта инфекция вызвала в нашей стране недопустимо высокую для цивилизованного общества смертность. Главной причиной эксперты считают недостаточный процент привитого населения. Проверка QR-кодов поможет нам решить сразу две задачи. Во-первых, ограничит доступ потенциальных распространителей вируса в места массового скопления людей и сдержит таким образом распространение заболевания, а во вторых, мотивирует часть наших сограждан сделать прививку. Это временная, но необходимая мера», – сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.