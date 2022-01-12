В Башкортостане впервые официально выявили штамм Covid-19 «омикрон»

«В 13 регионах РФ выявлены носители нового штамма "омикрон". В Республике Башкортостан выявлено три случая носителей штамма "омикрон", из них у двух жителей республики и жительницы Оренбургской области.

Все случаи завозные: в аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, а жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции. На сегодняшний день носители "омикрона" госпитализированы, состояние их удовлетворительное. Все контактные лица, в том числе пассажиры рейса, пилоты и контактные в семейных очагах, находятся на изоляции под наблюдением медиков. Им проводится ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Напоминаем, что новый штамм "омикрон" отличается высокой контагиозностью и легкой, средней тяжестью течения заболевания.

Настоятельно рекомендуем вакцинироваться, ревакцинироваться и соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.