18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане впервые официально выявили штамм Covid-19 «омикрон»

Поделиться:

Роспотребнадзор Башкортостана сообщил о первых трех пациентах, заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон».

«В 13 регионах РФ выявлены носители нового штамма "омикрон". В Республике Башкортостан выявлено три случая носителей штамма "омикрон", из них у двух жителей республики и жительницы Оренбургской области.

Все случаи завозные: в аэропорт Уфы жители республики прибыли из Танзании, а жительница Оренбургской области с внуками прилетела из Турции. На сегодняшний день носители "омикрона" госпитализированы, состояние их удовлетворительное. Все контактные лица, в том числе пассажиры рейса, пилоты и контактные в семейных очагах, находятся на изоляции под наблюдением медиков. Им проводится ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Напоминаем, что новый штамм "омикрон" отличается высокой контагиозностью и легкой, средней тяжестью течения заболевания.

Настоятельно рекомендуем вакцинироваться, ревакцинироваться и соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: