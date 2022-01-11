В Минздраве рассказали, есть ли в Башкортостане зараженные новым штаммом «Омикрон»

11 января Минздрав Башкортостана провел брифинг по ситуации с распространением коронавирусной инфекции. На наиболее часто встречающиеся вопросы жителей ответил глава ведомства Максим Забелин.
«Случаев заболевания новым штаммом "омикрон" среди людей, проживающих на территории республики, не зарегистрировано.
31 декабря прилетел рейс с пассажирами из страны с циркуляцией нового штамма, у двух лиц при обследовании тесты показали положительный результат на Covid-19. Пробы направлены в НИИ "Вектор" на секвенирование на принадлежность к штамму. Результаты ожидаем.
На данный момент обстановка по коронавирусной инфекции остается стабильной, серьезных скачков в сторону повышения или снижения количества выявляемых случаев не видим. Необходимо также придерживаться и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы обезопасить себя и близких от заражения. Хорошим шагом для этого будет вакцинация и своевременная ревакцинация от Covid-19», – сказал Забелин.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.