В Минздраве рассказали, есть ли в Башкортостане зараженные новым штаммом «Омикрон»

«Случаев заболевания новым штаммом "омикрон" среди людей, проживающих на территории республики, не зарегистрировано.

31 декабря прилетел рейс с пассажирами из страны с циркуляцией нового штамма, у двух лиц при обследовании тесты показали положительный результат на Covid-19. Пробы направлены в НИИ "Вектор" на секвенирование на принадлежность к штамму. Результаты ожидаем.

На данный момент обстановка по коронавирусной инфекции остается стабильной, серьезных скачков в сторону повышения или снижения количества выявляемых случаев не видим. Необходимо также придерживаться и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, чтобы обезопасить себя и близких от заражения. Хорошим шагом для этого будет вакцинация и своевременная ревакцинация от Covid-19», – сказал Забелин.