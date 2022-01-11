Минтранс Башкортостана: за проезд в общественном транспорте без маски могут оштрафовать на 30 тыс. рублей

В 2022 году рейды возобновились сразу после новогодних праздников, уже составлено два административных протокола на водителей. Сегодня, 11 января, проверка состоялась на остановке «Спортивная».

Всего же сотрудниками Минтранса проведено более 360 проверок, в ходе которых проверено более 220 маршрутов общественного транспорта, автовокзал «Южный» Уфы и железнодорожный вокзал Уфы, МУЭТ Уфы, филиалы ГУП «Башавтотранс».

В результате составлено более 220 административных протоколов о выявленных нарушениях, в том числе 113 протоколов переданы в суд, по 60 мировыми и районными судами Уфы вынесены предупреждения.

В случае злостных нарушений назначается штраф от одной до трех тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей – за повторное.