Доброта и трудолюбие: какие черты характера наиболее присущи уфимцам?

Сервис SuperJob попросил 9000 представителей экономически активного населения из городов-миллионников назвать типичные черты своих земляков.
Чаще всего уфимцы называли среди основных черт отзывчивость или доброту (23%), а также трудолюбие (15%) и дружелюбие (12%).
Доброта и отзывчивость вошли в топ-3 типичных черт характера жителей всех мегаполисов, за исключением Москвы (там в приоритете вежливость, активность, равнодушие, воспитанность и спешка).
В Санкт-Петербурге также вежливость на первом месте (36%), опережая культурность (30%) и доброту (22%).
При этом самые добрые люди, судя по результатам опроса, живут в Казани (там эту черту считают главной для своих земляков 40% опрошенных), Краснодаре (29%) и Нижнем Новгороде (28%).
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