Доброта и трудолюбие: какие черты характера наиболее присущи уфимцам?

Чаще всего уфимцы называли среди основных черт отзывчивость или доброту (23%), а также трудолюбие (15%) и дружелюбие (12%).

Доброта и отзывчивость вошли в топ-3 типичных черт характера жителей всех мегаполисов, за исключением Москвы (там в приоритете вежливость, активность, равнодушие, воспитанность и спешка).

В Санкт-Петербурге также вежливость на первом месте (36%), опережая культурность (30%) и доброту (22%).

При этом самые добрые люди, судя по результатам опроса, живут в Казани (там эту черту считают главной для своих земляков 40% опрошенных), Краснодаре (29%) и Нижнем Новгороде (28%).