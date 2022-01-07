18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане предприниматель погиб при крушении частного вертолета

Поделиться:

Ранее региональные СМИ сообщили о том, что седьмого января в Благовещенском районе частный вертолет Eurocopter AS350 совершил жесткую аварийную посадку.

avi-ator.ru

По данным регионального Минздрава, погибли двое человек: один на месте, другой в машине скорой помощи. Третий пассажир вертолета получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Вертолет направлялся из Уфы в село Павловка Нуримановского района. Изданию «РБК» в Федерации авиации общего назначения рассказали о том, что при крушении погиб 36-летний генеральный директор уфимской компании «Гидромашавтоматика» и председатель попечительского совета Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Олейник.

Вертолет Eurocopter AS350 был зарегистрирован на физическое лицо в декабре 2020 года.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: