В Башкортостане предприниматель погиб при крушении частного вертолета

По данным регионального Минздрава, погибли двое человек: один на месте, другой в машине скорой помощи. Третий пассажир вертолета получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Вертолет направлялся из Уфы в село Павловка Нуримановского района. Изданию «РБК» в Федерации авиации общего назначения рассказали о том, что при крушении погиб 36-летний генеральный директор уфимской компании «Гидромашавтоматика» и председатель попечительского совета Башкортостанского регионального отделения Ассоциации юристов России Андрей Олейник.

Вертолет Eurocopter AS350 был зарегистрирован на физическое лицо в декабре 2020 года.