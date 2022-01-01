Радий и Каринэ Хабировы отправились в путешествие по Башкортостану

Судя по постам в соцсетях, сейчас пара находится Ишимбайском районе.

«Мы доехали до Верхотора, как и обещали. Это, к сожалению, все, что осталось от медеплавильного завода, который построили здесь в 1759 году. Пока он в таком вот состоянии. Здесь целый ряд зданий находится. Наша задача - победить в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений.

За моей спиной – храм. Очень красивый, очень светлый. Здесь служит замечательный батюшка, люди туда ходят. В целом здесь может появиться замечательный туристический кластер.

Совсем недалеко здесь село Воскресенское, где довольно хорошо сохранился медеплавильный завод. Там есть художественная галерея. Вот, будем нашим жителям открывать вот такие интересные места», – написал Радий Хабиров в Instagram.