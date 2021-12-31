В Минздраве прокомментировали слухи о том, что в аэропорту Уфы у пассажиров выявлен штамм «омикрон»

«Сегодня среди пассажиров, прилетевших из стран, где циркулирует "омикрон", при тестировании было выявлено два человека с положительным ПЦР на Covid-19, но это не значит, что у них именно штамм "омикрон", Роспотребнадзором будет проводиться эпидрасследование, но пока они помещены на изоляцию, вся необходимая помощь оказывается.

Поэтому информация о том что в Уфе выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" недостоверна», – гласит заявление Минздрава.

Считается, что этот штамм заразнее других в три-пять раз. На сегодняшний день «омикрон» доминирует во Франции и некоторых других европейских странах, в России подтверждено 103 случая заражения им.