В Башкортостане впервые с августа суточный прирост больных Covid-19 составил меньше 300 человек

Минздрав Башкортостана отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией по состоянию на 29 декабря 2021 года.
Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 287 человек.
Последний раз меньше 300 новых пациентов за сутки фиксировали 25 августа – тогда прирост составил 299 человек.
Сегодня в стационарах лечатся 172 человека (в возрасте 60+ – 103), из них в тяжелом состоянии – 59 человека, пятеро подключены к ИВЛ.
Зарегистрировано 20 случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.
36 пациентов с пневмонией обратились в больницы за сутки.
Для сравнения, первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».
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