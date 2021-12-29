В Башкортостане впервые с августа суточный прирост больных Covid-19 составил меньше 300 человек

Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 287 человек.

Последний раз меньше 300 новых пациентов за сутки фиксировали 25 августа – тогда прирост составил 299 человек.

Сегодня в стационарах лечатся 172 человека (в возрасте 60+ – 103), из них в тяжелом состоянии – 59 человека, пятеро подключены к ИВЛ.

Зарегистрировано 20 случаев смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.

36 пациентов с пневмонией обратились в больницы за сутки.

Для сравнения, первого декабря прирост составил 664 человека, 38 человек умерло за сутки и 86 пациентов получили диагноз «внебольничная пневмония».