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«Теперь это уже персональная ответственность»: Радий Хабиров поручил выполнить план по вакцинации от Covid-19 до первого февраля

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28 декабря на совещании в правительстве республики Радий Хабиров назвал главам муниципалитетов крайнюю дату выполнения плана вакцинации населения, поставленного на 2021 год.

«Мы договорились, что первое февраля – это крайняя дата, когда вы доложите мне о выполнении плана по вакцинации, каждый по своей территории.

У нас порядка 15 муниципалитетов уже 100-114% плана по вакцинации сделали и столько же муниципалитетов сделали менее 60% от плана.

После праздника мне нужны дорожные карты, там останется полтора месяца, и эти оставшиеся проценты – самые сложные, потому что не привились еще только люди, на которых надо больше энергии потратить, чтобы их убедить. С ними лично надо работать.

Но я подчеркиваю, что теперь это уже персональная ответственность каждого главы муниципалитета. Увещевать, гладить и все такое мы никого не будем, вы все знаете, у кого какие проблемы. Первого февраля мы должны вакцинацию завершить», – сказал Радий Хабиров.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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