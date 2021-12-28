В Башкортостане 2022 год будет годом модернизации профессионального образования

«Предлагаю объявить 2022 год годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий.

У нас 96 колледжей, одно из лидирующих мест в стране по количеству колледжей, которые все эти годы руководители сохраняли.

Поэтому нам надо очень серьезно подумать о модернизации профессионального образования. Вы знаете, что мы сейчас ведем переговоры с правительством РФ об открытии в Уфе Федерального центра повышения квалификации кадров профессионального образования.

Надеюсь, наша акция увенчается успехом и мы получим такую поддержку. Это, несомненно, даст толчок к развитию профессионального образования», – сказал глава республики.

По словам Радия Хабирова, модернизация профессионального образования будет включать ремонт общежитий и улучшение качества проживания в них, а также обновление производственной базы.