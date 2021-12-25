В Башкортостане впервые с сентября меньше 400 человек заразились Covid-19 за сутки

Минздрав Башкортостана отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией по состоянию на 25 декабря 2021 года.
Согласно отчету, суточный прирост больных коронавирусом составил 379 человек.
Последний раз меньше 400 новых пациентов за сутки фиксировали 29 сентября – тогда прирост составил 391 человек.
В стационарах лечатся 239 человек (в возрасте 60+ – 170), из них в тяжелом состоянии – 83 человека, один подключен к ИВЛ.
Зарегистрировано 21 случай смерти из-за осложнений, вызванных Covid-19.
53 пациента с пневмонией обратились в больницы за сутки.
Динамика заболеваемости с начала декабря:
1.12: Covid-19 – 664, смерти – 38, пневмония – 86;
2.12: Covid-19 – 662, смерти – 34, пневмония – 82;
3.12: Covid-19 – 660, смерти – 37, пневмония – 65;
4.12: Covid-19 – 653, смерти – 36, пневмония – 67;
5.12: Covid-19 – 641, смерти – 38, пневмония – 64;
6.12: Covid-19 – 632, смерти – 36, пневмония – 59;
7.12: Covid-19 – 624, смерти – 26, пневмония – 61;
8.12: Covid-19 – 611, смерти – 35, пневмония – 42;
9.12: Covid-19 – 589, смерти – 31, пневмония – 44;
10.12: Covid-19 – 573, смерти – 34, пневмония – 45;
11.12: Covid-19 – 559, смерти – 29, пневмония – 53;
12.12: Covid-19 – 541, смерти – 34, пневмония – 51;
13.12: Covid-19 – 529, смерти – 32, пневмония – 49;
14.12: Covid-19 – 512, смерти – 31, пневмония – 51;
15.12: Covid-19 – 498, смерти – 28, пневмония – 59;
16.12: Covid-19 – 485, смерти – 29, пневмония – 61;
17.12: Covid-19 – 496, смерти – 22, пневмония – 48;
18.12: Covid-19 – 493, смерти – 26, пневмония – 40;
19.12: Covid-19 – 491, смерти – 25, пневмония – 41;
20.12: Covid-19 – 490, смерти – 26, пневмония – 37;
21.12: Covid-19 – 484, смерти – 21, пневмония – 44;
22.12: Covid-19 – 456, смерти – 25, пневмония – 46;
23.12: Covid-19 – 432, смерти – 19, пневмония – 54;
24.12: Covid-19 – 407, смерти – 17, пневмония – 48.
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