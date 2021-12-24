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Владимир Путин прилетит в Уфу

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Президент Владимир Путин уже посещал Башкортостан с кратковременным визитом в 2021 году и планирует прилететь в Уфу в 2024, когда будет праздноваться 450-летие со дня основания города.

duma.gov.ru

Об этом сообщил сам президент, отвечая на вопрос журналистки от Башкортостана во время пресс-конференции.

«Спасибо за приглашение, постараюсь обязательно прилететь. Уфа – замечательное место, одно из лучших, безусловно. Всегда была одним из центров исламского мира в России, и сейчас тоже остается им», – ответил Путин.

Также он пообещал обсудить в правительстве возможное выделение дополнительных денег из бюджета для подготовки к празднованию юбилея.

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