Елка главы Башкортостана в этом году пройдет «в альтернативном формате»

Все подарки будут вручать в один день, 25 декабря. Если ребенка на мероприятии не будет, подарок доставят на дом.

До 29 декабря в школах и детсадах пройдут новогодние утренники, они охватят почти 200 тыс. детей. При этом будут соблюдаться коронавирусные ограничения: мероприятия проведут отдельно для каждой группы и при заполненности помещений не более чем на 70% от проектной вместимости.

Сами помещения обязательно должны проветриваться и дезинфицироваться. Приглашать сторонних аниматоров, артистов и ведущих запрещено.