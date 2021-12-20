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Радий Хабиров: «Мы должны быть начеку из-за штамма "омикрон"»

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Биологи уже прогнозируют новую волну заболеваемости из-за появления штамма «омикрон» в России. Во многих странах мира из-за него возвращают локдаун.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что республика должна быть готова к приходу этого штамма.

«На что обращаю внимание вновь: чтобы мы не расслаблялись. Мы всегда ориентируемся на то, что сначала все происходит на Западе.

Там целый ряд стран начал вводить чрезвычайные ситуации в разных городах и уходить на локдаун из-за штамма "омикрон". Необычайно быстро распространяющийся вид коронавируса, поэтому нам здесь надо быть начеку», – сказал Радий Хабиров.

16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что штамм «омикрон» выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Во всех случаях вирус был завезен из ЮАР.

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