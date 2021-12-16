В Башкортостане новогодние выплаты пенсионерам могут стать ежегодными

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд.

В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Автор законопроекта – глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он считает, что предновогодние выплаты (13-я пенсия) должны быть постоянными и ежегодными из-за низкого качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России.