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Общество

В Башкортостане новогодние выплаты пенсионерам могут стать ежегодными

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Как сообщает издание «Известия», на заключение в правительство направлен законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате».

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд.

В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Автор законопроекта – глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он считает, что предновогодние выплаты (13-я пенсия) должны быть постоянными и ежегодными из-за низкого качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России.

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