Каринэ Хабирова: «Все подаренные букеты я развожу по больницам»

«В День рождения дарят цветы! Сегодня мой, и обычно мне присылают и дарят много цветов! Не все знают, но все подаренные мне букеты я развожу по больницам, кризисным центрам, врачам…» – написала Каринэ Хабирова в Instagram.

Она предложила пожертвовать деньги, которые подписчики планировали потратить на покупку букета для нее, уфимскому хоспису.

«Мне можно прислать цветочек в комментариях или по СМС. Я буду счастлива, что вы меня поздравили и исполнили мое желание!» – добавила первая леди республики.