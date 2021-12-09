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Каринэ Хабирова: «Все подаренные букеты я развожу по больницам»

Супруга главы Башкортостана Радия Хабирова по образованию – врач, так что эта профессия для нее ближе всего.

instagram.com/k.khabirova

«В День рождения дарят цветы! Сегодня мой, и обычно мне присылают и дарят много цветов! Не все знают, но все подаренные мне букеты я развожу по больницам, кризисным центрам, врачам…» – написала Каринэ Хабирова в Instagram.

Она предложила пожертвовать деньги, которые подписчики планировали потратить на покупку букета для нее, уфимскому хоспису.

«Мне можно прислать цветочек в комментариях или по СМС. Я буду счастлива, что вы меня поздравили и исполнили мое желание!» – добавила первая леди республики.

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