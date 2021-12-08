Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Продакт-менеджер в австрийскую компанию, производящую керамические покрытия и декоры. Предлагаемая зарплата – 120-150 тыс. рублей в месяц.

2. Программист C# на удаленку. Предлагаемая зарплата – 80-100 тыс. рублей в месяц.

3. Ведущий программист 1С в компанию «ИТ-Архитектор». Предлагаемая зарплата – от 85 тыс. рублей в месяц.

4. Программист C++/Delphi в НПЦ «ГеоТЭК». Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

5. Начальник ПТО в инженерную группу «М-стандарт». Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 100 тыс. рублей в месяц (руководитель по работе с массовым сегментом), в Казани – от 360 тыс. рублей в месяц (senior/middle fullstack developer), в Москве – от 500 тыс. рублей в месяц (коммерческий директор).