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Общество

В Башкортостане МРОТ увеличится до 16 тыс. рублей

Первоначально планировалось, что МРОТ в 2022 году проиндексируют на 2,5%, однако Владимир Путин распорядился повысить его с опережением инфляции – на 8,6%.

В Башкортостане с первого января МРОТ повысится до 13890 рублей в месяц (на одну тысячу рублей больше, чем в 2021), а с учетом районных коэффициентов во всех районах, кроме ЗАТО Межгорье, составит 15973,5 рубля.

МРОТ – это минимальная зарплата, которую житель России по закону должен получать за свою работу, если отработал полный месяц и выполнил перечисленные в трудовом договоре обязанности, при этом имеется в виду сумма до вычета налогов.

Повышение МРОТ скажется на расчете не только зарплат, но и социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и так далее.

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