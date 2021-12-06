Башкортостан включен в число пилотных регионов системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

«Приказом Минтруда России в 2022 году республика Башкортостан будет включена в число пилотных регионов. Несмотря на то, что ранее мы не входили в число "пилотов", мы планомерно вели подготовительные мероприятия. Внесли изменения в "нормативку", укрепляем матбазу в стационарах, внесли коррективы в их штатное расписание, обучили сиделок, внедрили новые технологии обслуживания и ухода», – рассказала министр соцзащиты населения Ленара Иванова.

В регионах, включенных в программу СДУ:

1. Помощь нуждающимся жителям осуществляется в надомной и полустационарной формах. Степень нуждаемости форма ухода определяется специально подготовленными работниками органов социальной защиты населения региона.

2. Оказываемые услуги стандартизируются и улучшаются. Исключаются такие случаи, когда жизненно важные услуги, например, приготовление пищи, выполняются в недостаточном объеме – с максимальной частотой 3-5 раз в месяц.

3. На дому жители обслуживаются бесплатно до 28 часов в неделю. Людям помогают в приготовлении пищи, в уходе и передвижении, консультируют по социально-бытовым вопросам, присматривают за ними, помогают получать социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья, и так далее.

4. Запускаются дневные центры, ориентированные на работу с гражданами с когнитивными нарушениями. Их цель – максимальное замедление негативных признаков развития когнитивных нарушений за счет активной и регулярной восстановительной работы.

5. Запускаются пункты проката технических средств реабилитации для тех граждан, которые не получили статус «инвалид».

6. Запускается ряд новых сервисов для родственников и близких жителей, являющихся клиентами СДУ, в том числе консультации психологов, услуга «отпуск от ухода», в некоторых регионах будут механизмы получения родственниками дополнительных выплат при отказе от услуг, предоставляемых системой социального обслуживания.

По состоянию на 2021 год в России более 50 тыс. человек пользуются уходом на дому, более шести тыс. человек регулярно посещают дневные центры и более 10 тыс. специалистов в отрасли социального обслуживания прошли переобучение.