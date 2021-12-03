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Уфимцы рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Сервис SuperJob обновил данные регулярного опроса населения на тему: сколько, по вашему мнению, денег вам нужно для счастья.

Согласно результатам опроса, среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. рублей в месяц. Запросы выросли с мая текущего года (173 тыс. рублей), но все-таки значительно ниже результата 2017 года (184 тыс. рублей).

Мужчинам нужно на треть больше денег, чем женщинам: 203 и 155 тыс. рублей соответственно. При этом чем выше доход у человека, тем выше и зарплата мечты.

Уфа вошла в десятку городов с самым высоким финансовым аппетитом у населения:

1. Москва – 228 тыс. рублей в месяц;

2. Владивосток – 204 тыс. рублей в месяц;

3. Ростов-на-Дону – 198 тыс. рублей в месяц;

4. Санкт-Петербург – 192 тыс. рублей в месяц;

5. Екатеринбург – 186 тыс. рублей в месяц;

6. Красноярск – 183 тыс. рублей в месяц;

7. Нижний Новгород, Хабаровск – 181 тыс. рублей в месяц;

8. Казань – 174 тыс. рублей в месяц;

9. Уфа, Волгоград, Тюмень – 172 тыс. рублей в месяц;

10. Омск, Челябинск – 171 тыс. рублей в месяц.

В топе только три города с населением до миллиона жителей – Владивосток, Хабаровск и Тюмень.

Среди миллионников самые скромные запросы у жителей Самары и Перми – 158 тыс. рублей в месяц. Ну а меньше всего для счастья надо оренбуржцам – 138 тыс. рублей в месяц.

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