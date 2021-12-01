Башкортостану выделили более 400 млн рублей на строительство школы

Это будет большая школа на 1225 мест, на ее строительство из федерального бюджета республика получила чуть больше 400 млн рублей.

Общая площадь составит более 18 квадратных километров. Кроме классных комнат и кабинетов, в школе будут два больших спортивных и актовый залы, пищеблок. На прилегающей территории - спортивные и детские площадки, а также поле для мини-футбола.

Школа будет адаптирована и для маломобильных учеников: с учетом новых стандартов в ней оборудуют места общего пользования и классные комнаты, установят пандусы и лифты.

К строительству подрядчик приступил летом 2021 года, на сегодняшний день оно завершено примерно наполовину.