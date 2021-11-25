Власти рассказали, какая будет средняя зарплата в Башкортостане к 2024 году

По состоянию на 2021 год среднемесячная зарплата в Башкортостане оценивается в 40,7 тыс. рублей.

По словам Рустема Муратова, к 2024 году прогнозируется рост этого показателя до 50,4 тыс. рублей (24%). Реальный рост заработной платы, однако, составит порядка 10% в ближайшие три года.

В 2021 году около 13% работников в Башкортостане получали менее 15 тыс. рублей в месяц. Доля обеспеченных людей с зарплатой выше 100 тыс. рублей довольно мала – 3,7%. Большинство людей получает в диапазоне 20-42 тыс. рублей в месяц.