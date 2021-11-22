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В Башкортостане растет заболеваемость Covid-19 среди детей

22 ноября на совещании в правительстве глава Роспотребнадзора Анна Казак рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

«В заболеваемости внебольничной пневмонией доля детей составляет 4,7%.

В структуре заболеваемости Сovid-19 за последнюю неделю по-прежнему преобладают люди 50-64 лет и старше 65 лет. Также зарегистрирован небольшой рост в группе детей.

Отмечается снижение заболеваемости среди работающего населения от 18 лет и повышение среди учащихся с 7,9% до 15%. Реже стали заражаться в медицинских организациях и в семьях», – сообщила Казак.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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