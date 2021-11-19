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В Башкортостане расширят возрастные рамки понятия «молодежь»

Депутаты госсобрания республики планируют рассмотреть в окончательном чтении законопроект о молодежной политике.

Возрастные рамки понятия «молодежь» сдвинут на пять лет, теперь к этой категории будут относиться люди в возрасте с 14 до 35 лет.

Таким образом количество молодежи в республике увеличится на более чем 340 тыс. человек и составит почти треть от всего населения Башкортостана.

Такая мера потребует пересмотра всей молодежной политики в республике, теперь в ней будут учитываться интересы разных возрастных групп.

Также в законопроекте распределены полномочия органов власти в сфере молодежной политики. Его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 25 ноября.

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