В Башкортостане расширят возрастные рамки понятия «молодежь»

Возрастные рамки понятия «молодежь» сдвинут на пять лет, теперь к этой категории будут относиться люди в возрасте с 14 до 35 лет.

Таким образом количество молодежи в республике увеличится на более чем 340 тыс. человек и составит почти треть от всего населения Башкортостана.

Такая мера потребует пересмотра всей молодежной политики в республике, теперь в ней будут учитываться интересы разных возрастных групп.

Также в законопроекте распределены полномочия органов власти в сфере молодежной политики. Его рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 25 ноября.