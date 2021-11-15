18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане снизилась заболеваемость Covid-19

15 ноября на совещании в правительстве республики региональный Минздрав отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Зарегистрировано 96 тысяч больных коронавирусной инфекцией, показатель составляет 2383,7 на 100 тысяч населения, прирост заболеваемости за последние сутки составил 0,7%.

По показателям заболеваемости республика находится на 81 месте среди субъектов РФ. За 46 неделю 2021 года зарегистрировано на 11,5% меньше больных по сравнению с 44 неделей.

На амбулаторном лечении находятся 7211 человек, на стационарном – 778 человек, из них в отделениях интенсивной терапии и реанимации – 75 человек. Свободный коечный фонд составляет 27%», – сообщил глава Минздрава Максим Забелин.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: