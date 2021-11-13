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Общество

В Башкортостане привито 60% от подлежащего вакцинации населения

Минздрав Башкортостана отчитался о ходе программы вакцинации против новой коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно отчету, по состоянию на 13 ноября 2021 года привито первым компонентом 1 802 157 (72,5% от подлежащего вакцинации населения, 58% от общего количества взрослого населения).

Полностью завершили вакцинацию 1 501 542 человек (60,4% от подлежащего вакцинации населения; 48,4 % от общего количества взрослого населения).

«На сегодняшний день мы привили более 60% населения от плана в 80%. Ежедневно вакцинацию проходят в среднем десять тысяч человек как первым, так и вторым компонентом. Показатели хорошие, но для того чтобы образовалась иммунная прослойка в 80% вакцинированных до конца этого года, необходимо ежедневно вакцинировать по пятнадцать и более тысяч человек каждым компонентом», – сказал глава Минздрава Максим Забелин.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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