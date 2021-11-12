Мальчику, на лечение которого помогал собирать деньги Morgenshtern, сделали инъекцию Zolgensma

Семья Худоба организовала сбор средств на препарат Zolgensma, один укол которого может значительно ослабить течение болезни СМА и обеспечить пациенту нормальную жизнь.

В 2021 году к сбору присоединился уфимский музыкант Morgenshtern, проводя стримы и призывая фанатов донатить на лечение, а также самостоятельно переводя каждый раз шестизначные суммы, на счета родителей начало поступать по 8-22 млн рублей в сутки. Более 50% суммы было собрано за три месяца, и уже в сентябре сбор был закрыт.

Семья мальчика сообщила о том, что 11 ноября ему сделали инъекцию Zolgensma в НИИ педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева.

«У нас была вынужденная передышка перед уколом, восстановление после болезни, пришло время начинать новую жизнь. Нам предстоит долгая и упорная работа, чтобы отвоевать у СМА то, что было потеряно за два года.

Но теперь это будет работа на результат, а не гонка на выживание», – говорится в сообщении на странице сбора.