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В Башкортостане 117 сотрудников МВД погибли при исполнении обязанностей

Глава республики Радий Хабиров опубликовал в соцсетях пост, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.

instagram.com/khabirovradii

«В реестре в Министерстве органов внутренних дел нашей республики – 177 фамилий сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

Только за последние годы в ходе антитеррористической операции на Северном Кавказе не стало 20 человек, наших земляков. 30 человек награждены посмертно орденом Мужества, шесть человек – орденом Красной Звезды», – написал Радий Хабиров.

Утром 10 ноября глава Башкортостана возложил цветы к памятнику уфимскому городовому. Этот памятник был открыт в 2018 году на пересечении улиц Чернышевского и Ленина в честь 300-летия российской полиции.

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