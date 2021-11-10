В Минздраве Башкортостана рассказали о сертификатах вакцинации нового образца

Как сообщает республиканский Минздрав, в новом сертификате указаны сведения о случае заболевания, то есть его может получить человек и вакцинированный, и переболевший.

Изменения вводят для того, чтобы все информационные системы могли собирать и передавать между собой информацию о подтвержденных случаях заболевания. Также сертификат нового образца защищен электронными цифровыми подписями и имеет свой QR-код, что усложняет его подделку.

Сертификат будет содержать основные данные о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства и дату формирования документа. Будет указано, когда, где и чем именно человек привился. В него также будут внесены сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании.

Сертификат выдается в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после прохождения вакцинации. По желанию граждане смогут получить его и в бумажном виде.