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Общество

В Минздраве Башкортостана рассказали о сертификатах вакцинации нового образца

Приказом Минздрава РФ меняется формат сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19.

Как сообщает республиканский Минздрав, в новом сертификате указаны сведения о случае заболевания, то есть его может получить человек и вакцинированный, и переболевший.

Изменения вводят для того, чтобы все информационные системы могли собирать и передавать между собой информацию о подтвержденных случаях заболевания. Также сертификат нового образца защищен электронными цифровыми подписями и имеет свой QR-код, что усложняет его подделку.

Сертификат будет содержать основные данные о прошедшем вакцинацию гражданине, в том числе его фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, адрес места жительства и дату формирования документа. Будет указано, когда, где и чем именно человек привился. В него также будут внесены сведения о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и о ранее перенесенном заболевании.

Сертификат выдается в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после прохождения вакцинации. По желанию граждане смогут получить его и в бумажном виде.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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