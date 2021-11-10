В мобильном пункте в конгресс-холле «Торатау» организована предварительная запись на вакцинацию

Теперь, если вам проще делать прививку именно в «Торатау», а не в своей больнице по месту жительства, вы можете предварительно записаться на удобное время по телефону: 224-93-03.

При этом пункт работает и в обычном режиме, то есть запись необязательна, любой человек может прийти и вакцинироваться в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Мобильный пункт вакцинации в конгресс-холле «Торатау» (ул. Заки Валиди, 2) работает с 9.00 до 19.00 без выходных.