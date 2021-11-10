В Башкортостане могут измениться правила оформления ОСАГО

Если законопроект поддержат, при оформлении ОСАГО больше не будут требовать обязательного прохождения техосмотра.

Это не означает, что проходить диагностику больше не придется вообще, однако процедура заключения договора страхования для автовладельцев упростится. Таким образом правила в республике придут в соответствие с федеральным законодательством.

Необходимость регулярно проходить техосмотр и устранять неполадки остается, и в случае ДТП из-за неисправности автомобиля страховая компания взыщет ущерб с его владельца.