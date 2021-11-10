В Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес новые поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.
Согласно новой редакции документа, с сегодняшнего дня, 10 ноября, посещение гипермаркетов и других торговых помещений площадью более 1 000 кв. м. разрешено только при предъявлении одного из документов:
– сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19;
– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;
– справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.
Ранее мы писали о том, что с первого декабря только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном недавно коронавирусе будут заселять в профилактории, санатории и дома отдыха.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.