В Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Согласно новой редакции документа, с сегодняшнего дня, 10 ноября, посещение гипермаркетов и других торговых помещений площадью более 1 000 кв. м. разрешено только при предъявлении одного из документов:

– сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19;

– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;

– справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Ранее мы писали о том, что с первого декабря только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном недавно коронавирусе будут заселять в профилактории, санатории и дома отдыха.