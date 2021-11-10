18+
  • Город
  • Общество
  • коронавирус 2019-nCoV
  • News
Общество

В Башкортостане вступили в силу новые коронавирусные ограничения

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес новые поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.

Согласно новой редакции документа, с сегодняшнего дня, 10 ноября, посещение гипермаркетов и других торговых помещений площадью более 1 000 кв. м. разрешено только при предъявлении одного из документов:

– сертификата о прохождении вакцинации от Covid-19;

– справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе;

– справки о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Ранее мы писали о том, что с первого декабря только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном недавно коронавирусе будут заселять в профилактории, санатории и дома отдыха.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: