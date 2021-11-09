18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане одинокие родители получат новые трудовые гарантии

Девятого ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который даст дополнительные гарантии некоторым категориям людей, имеющим несовершеннолетних детей.

Теперь работодатель не сможет привлечь их к сверхурочной работе, служебным командировкам, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без их письменного согласия.

Кроме того, они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку или от привлечения к работе в указанное время.

Сейчас поправки вносятся в ТК РФ. Они распространяются на:

– одиноких родителей или опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет;

– родителя детей до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

– работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Аналогичные нормы распространяются и на отправку в командировки людей с инвалидностью: их также должны уведомить о праве отказаться от поездки и получить письменное согласие на отправку.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: