В Башкортостане одинокие родители получат новые трудовые гарантии

Теперь работодатель не сможет привлечь их к сверхурочной работе, служебным командировкам, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без их письменного согласия.

Кроме того, они должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку или от привлечения к работе в указанное время.

Сейчас поправки вносятся в ТК РФ. Они распространяются на:

– одиноких родителей или опекунов, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет;

– родителя детей до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом;

– работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

Аналогичные нормы распространяются и на отправку в командировки людей с инвалидностью: их также должны уведомить о праве отказаться от поездки и получить письменное согласие на отправку.