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Общество

В Башкортостане 33 медработника погибли, работая с коронавирусными пациентами

С начала пандемии тысячи врачей по всей стране каждый день рискуют жизнью, работая на передовой – в так называемой «красной зоне» и на скорой помощи.

Восьмого ноября на совещании в правительстве Радий Хабиров распорядился разработать дополнительное поощрение для медиков:

«Ближе к Новому году давайте готовить наградные материалы. Подчеркиваю, что основная нагрузка на врачах, они просто эмоционально и морально выгорают.

Вы просто задумайтесь – у нас есть врачи, которые по полтора года уже работают в "красных зонах". Это каждый день они надевают костюмы химзащиты, видят страдания людей, сами постоянно находятся в опасности.

Огромное количество врачей переболело. К сожалению, 33 работника медицинских служб у нас погибли при исполнении обязанностей. Поэтому я попрошу подготовить предложения по поощрению», – сказал глава республики.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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