В Башкортостане 33 медработника погибли, работая с коронавирусными пациентами

Восьмого ноября на совещании в правительстве Радий Хабиров распорядился разработать дополнительное поощрение для медиков:

«Ближе к Новому году давайте готовить наградные материалы. Подчеркиваю, что основная нагрузка на врачах, они просто эмоционально и морально выгорают.

Вы просто задумайтесь – у нас есть врачи, которые по полтора года уже работают в "красных зонах". Это каждый день они надевают костюмы химзащиты, видят страдания людей, сами постоянно находятся в опасности.

Огромное количество врачей переболело. К сожалению, 33 работника медицинских служб у нас погибли при исполнении обязанностей. Поэтому я попрошу подготовить предложения по поощрению», – сказал глава республики.