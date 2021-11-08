В Башкортостане 33 медработника погибли, работая с коронавирусными пациентами

С начала пандемии тысячи врачей по всей стране каждый день рискуют жизнью, работая на передовой – в так называемой «красной зоне» и на скорой помощи.
Восьмого ноября на совещании в правительстве Радий Хабиров распорядился разработать дополнительное поощрение для медиков:
«Ближе к Новому году давайте готовить наградные материалы. Подчеркиваю, что основная нагрузка на врачах, они просто эмоционально и морально выгорают.
Вы просто задумайтесь – у нас есть врачи, которые по полтора года уже работают в "красных зонах". Это каждый день они надевают костюмы химзащиты, видят страдания людей, сами постоянно находятся в опасности.
Огромное количество врачей переболело. К сожалению, 33 работника медицинских служб у нас погибли при исполнении обязанностей. Поэтому я попрошу подготовить предложения по поощрению», – сказал глава республики.
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