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Общество

В Башкортостане могут запретить проезд в общественном транспорте непривитым

В республике уже одни из самых суровых коронавирусных ограничений по стране, но в скором времени они могут стать еще жестче.

С инициативой выступил профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства: организация предлагает запретить вход в общественный транспорт непривитых пассажиров.

Пока неизвестно, подразумеваются ли исключения для людей, имеющих медотвод. Также профсоюз потребовал усилить проверки соблюдения масочного режима и других ограничений.

Решение останется за правительством. В ближайшее время инициативу рассмотрят главы администраций Уфы и Стерлитамака.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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