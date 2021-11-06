В Башкортостане могут запретить проезд в общественном транспорте непривитым

В республике уже одни из самых суровых коронавирусных ограничений по стране, но в скором времени они могут стать еще жестче.
С инициативой выступил профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства: организация предлагает запретить вход в общественный транспорт непривитых пассажиров.
Пока неизвестно, подразумеваются ли исключения для людей, имеющих медотвод. Также профсоюз потребовал усилить проверки соблюдения масочного режима и других ограничений.
Решение останется за правительством. В ближайшее время инициативу рассмотрят главы администраций Уфы и Стерлитамака.
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