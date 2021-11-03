В Башкортостане на 100 мужчин приходится 113 женщин

Согласно отчету Башстата, на начало 2021 года в республике проживало почти 1,9 млн мужчин (46,9% в общей численности населения). На 100 мужчин в среднем приходилось 113 женщин (в возрасте 30-34 года – 97, 60+ – 167).

При этом в 2020 году в республике родилось 21 185 мальчиков. На 100 мальчиков приходится 94 девочки.

Ухудшение соотношения полов происходит прежде всего из-за более высокой смертности мужчин. Сохраняется проблема более низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин (65,2 года) по сравнению с женщинами (75,6 года). Разница между общей продолжительностью жизни мужчин и женщин в 2020 году составила в Республике Башкортостан 10,3 года.

В составе занятого населения в экономике 53% составляют мужчины. Cредний возраст работающего мужчины – 40 лет. Мужской труд преобладает в области добычи полезных ископаемых – 93%, строительстве – 87%, обеспечении электрической энергией, газом и паром, в кондиционирование воздуха – 80%.

При этом среди работающих мужчин только 25,5% имеет высшее образование, большинство ограничивается средним профессиональным образованием.