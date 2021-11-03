В Башкортостане пожилым и инвалидам помогают 4,5 тыс. добровольцев

В одном из крупнейших центров республики «Наша забота» задействовано 3,5 тыс. добровольцев и 942 автоволонтера.

«Волонтеры помогают одиноким, тем, кому сложно передвигаться, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Покупают продукты и лекарства, отвозят пожилых в поликлиники, забирают обратно. Всего за неделю в колл-центр "Нашей заботы" поступило 2360 звонков, 2156 из них – заявки из наших сельских районов.

Я благодарю каждого, кто может и хочет помогать другим. Напомню, что присоединиться к волонтерскому центру может любой совершеннолетий человек, нужно обратиться по телефону 8-800-201-89-03 (в будние дни с 8.00 до 18.00). По этому же номеру можно оставить заявку на волонтерскую помощь», – написал в соцсетях Радий Хабиров.