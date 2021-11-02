В Башкортостане от Covid-19 будут прививать детей и подростков

Республиканское отделение Минздрава провело брифинг по коронавирусу и встречу с журналистами, на которой его глава ответил на вопросы о текущей ситуации.
«Коэффициент распространения болезни равен единице, мы стабилизировали ситуацию, не видим резких скачков прироста, которые наблюдались в октябре и конце сентября. Можно говорить о так называемом выходе на плато», – рассказал глава Минздрава Максим Забелин.
Также министр сообщил о том, что в ближайшее время ожидается разрешение вакцинации для подростков и детей. Они просто будут получать уменьшенную дозу препаратов.
По словам Забелина, заболеваемость значительно уменьшится, когда будет привито не менее 80% населения и достигнут коллективный иммунитет. Он спрогнозировал, что с такими темпами вакцинации в 2022 году в республике не будет жестких ограничений и все вернутся к нормальной жизни.
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