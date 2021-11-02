В Минздраве Башкортостана рассказали о том, можно ли лечить коронавирус на дому

«Да, такие сообщения есть, и мы видим, что так называемые интернет-врачи в связи с пандемией и самоизоляцией приобрели еще большую популярность.

Многие действительно начинают пересылать друг другу – мол, вот, мне знакомый посоветовал, это эффективно. И множество блогеров занимается распространением парамедицинской информации.

Но я призываю не заниматься самолечением. К сожалению, есть у нас и случаи, которые закончились трагически из-за самостоятельного лечения, когда граждане начинали бесконтрольно принимать антибиотики, гормональные препараты и те, которые направлены на разжижение крови.

Когда прием происходит бесконтрольно и без медицинских знаний, это приводит к трагическим последствиям, к осложнениям и нежелательным явлениям, и потом приходится тратить больше усилий и времени на нормализацию ситуации.

К сожалению, в нашей стране, в отличие от стран Запада, антибиотики можно купить свободно, и это вызывает опасения.

Тут многие за время пандемии стали уже вирусологами, следят в том числе и за специализированной литературой, и за экспертами, но медицинские знания есть у врачей-специалистов, и я вас призываю не отходить от традиционной медицины и пользоваться услугами врачей, которые имеют медицинские знания, что подтверждено дипломами государственного образца», – сказал Забелин.