В Башкортостане среди депутатов Госсобрания есть антиваксеры

На тот момент в Госсобрании непривиты были 22 депутата. Часть из них переболела коронавирусом недавно, у других был медотвод либо мешали собственные убеждения.

После критики со стороны председателя за неделю привились еще пять депутатов, но среди 17 оставшихся есть и убежденные антиваксеры.

«Я надеюсь, что и они последуют примеру своих коллег. К сожалению, ситуация с распространением Covid-19 такова, что личное право каждого делать или не делать прививку вступает в противоречие с правом окружающих на безопасность», – приводит слова Толкачева пресс-служба Госсобрания.

Сейчас прорабатывается вопрос перевода непривитых членов парламента на удаленную работу.