В Башкортостане введут наказание за использование чужого сертификата вакцинированного от Covid-19

Представители партии «Единая Россия» в республиканском парламенте предложили наказывать как жителей, пользующихся чужими сертификатами, так и торговые центры и другие организации, в которых на проходном контроле не проверяют принадлежность сертификатов. Если инициативу поддержат, то впредь нарушителей будут штрафовать.

Активисты партии проверили уфимские торговые центры и убедились в том, что можно без проблем пройти с чужим сертификатом, охрана в большинстве случаев не обращает внимания даже в том случае, когда мужчина предъявляет сертификат на имя женщины и наоборот.

В ближайшее время депутаты планируют изучить возможности текущего законодательства для закрытия этой дыры, и если их будет недостаточно – разработают соответствующие поправки.