18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Башкортостане введут наказание за использование чужого сертификата вакцинированного от Covid-19

С четвертого октября 2021 года в республике в торговые центры и другие места скопления людей пройти можно только при наличии справок или сертификата о прохождении вакцинации. Многие жители пытаются обойти это ограничение, просто распечатав чужой QR-код.

ufacity.info

Представители партии «Единая Россия» в республиканском парламенте предложили наказывать как жителей, пользующихся чужими сертификатами, так и торговые центры и другие организации, в которых на проходном контроле не проверяют принадлежность сертификатов. Если инициативу поддержат, то впредь нарушителей будут штрафовать.

Активисты партии проверили уфимские торговые центры и убедились в том, что можно без проблем пройти с чужим сертификатом, охрана в большинстве случаев не обращает внимания даже в том случае, когда мужчина предъявляет сертификат на имя женщины и наоборот.

В ближайшее время депутаты планируют изучить возможности текущего законодательства для закрытия этой дыры, и если их будет недостаточно – разработают соответствующие поправки.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: