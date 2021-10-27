В Башкортостане некоторых сотрудников переведут на удаленку

Федерация профсоюзов Башкортостана поддержала рекомендацию и заявила, что перевод на удаленку не нарушает трудовые права, так как такой режим работы закреплен в Трудовом кодексе.

Если правительство республики поддержит эту меру, всех работающих граждан в возрастной категории 60+, за исключением некоторых сфер деятельности, переведут на удаленную работу на один месяц.

В Федерации профсоюзов уже заявили, что региональные власти меру поддержат, так что, скорее всего, в ближайшее время анонсируют новые поправки в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности.