В Башкортостане медики пойдут под суд за продажу поддельных сертификатов о вакцинации

Очередной скандал с подделкой сертификатов в республике: уголовную ответственность понесут сотрудница лаборатории и медсестра одной из больниц Сибая.
По данным СК, в сентябре 2021 года медсестра больницы предложила сотруднице лаборатории изготовить поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от Covid-19.
Доказано, что было изготовлено по крайней мере девять таких сертификатов, за которые женщины получили взятку в размере 45 тысяч рублей.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления и проверяет причастность обеих сотрудниц больницы к другим подобным эпизодам.
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