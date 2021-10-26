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Общество

В Башкортостане медики пойдут под суд за продажу поддельных сертификатов о вакцинации

Очередной скандал с подделкой сертификатов в республике: уголовную ответственность понесут сотрудница лаборатории и медсестра одной из больниц Сибая.

По данным СК, в сентябре 2021 года медсестра больницы предложила сотруднице лаборатории изготовить поддельные сертификаты о прохождении вакцинации от Covid-19.

Доказано, что было изготовлено по крайней мере девять таких сертификатов, за которые женщины получили взятку в размере 45 тысяч рублей.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления и проверяет причастность обеих сотрудниц больницы к другим подобным эпизодам.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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