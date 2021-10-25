В Башкортостане превышен эпидемический порог по ОРВИ

«На этой неделе в республике зарегистрировано 37,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ, 30% составляют дети до 14 лет.

Заболеваемость ОРВИ выше эпидемического порога и наблюдается незначительный рост по сравнению с предыдущей неделей – 0,4%», – сообщила врио руководителя республиканского отделения Роспотребнадзора Галина Пермина.

Глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что в республике в этом сезоне от гриппа вакцинировано 1,25 млн человек, в том числе более 150 тыс. детей.